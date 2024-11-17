بوضح النهار.. شاب يقـ-ـل غدراً على يد أصدقائه

جريمةٌ جديدةٌ تُسجل بمنطقة البلديات في بغداد، ضحيتها الشاب الذي تلقى رصاصةً في على يد اصدقائه والأسباب مجهولة.جرائم متكررة في البلديات ومطالبات بتعزيز .. شاهد ماذا قال أهل في هذا التقرير من .