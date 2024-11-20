بالفيديو.. التعداد السكاني يغيّر موازين البرلمان‎

تترقبُ اوساطٌ عدةٌ من ضمنها السياسية نتائج التعداد التي ستُحدث تغييرات في العديد من المفاصل أبرزها مقاعد التي سترتفع تلقائيا حال ارتفاع نسبة السكان.شاهد في هذا التقرير من السومرية، كيف يمكن لتعداد السكان أن يؤثر على التوازن بين التمثيل البرلماني والمخرجات الاقتصادية والاجتماعية في .