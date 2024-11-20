وزارة العمل تدعم الأطفال في اليوم العالمي للطفولة‎

تزامنا مع اليوم للطفولة، تؤكد والشؤون الاجتماعية استمرارها بدعم هذه الشريحة عبر منح الاعانات لحث التلاميذ على الالتزام بمقاعد الدراسة.شاهد ماذا قال المتحدث باسم لكاميرا في هذا التقرير.