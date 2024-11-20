بالفيديو: أهالي "الحمزة الشرقي" يعانون من واقع خدمي مأساوي‎

يعيش اهالي حي الامام والثاني في قضاء الحمزة بمحافظة اوضاعا مأساوية، نتيجة تردي الواقع الخدمي واهمال الجهات المسؤولة.أهالي المنطقة يطالبون بتحسين الخدمات عبر كاميرا في هذا التقرير.