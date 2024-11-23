ذوو الدخل المحدود يواجهون صعوبات معيشية في ظل حظر التجوال

التعداد السكاني... مواطنون يقفون بجانب التعداد رغم الصعوبات المعيشية التي واجهوها بايام الحظر













واجه ذوو الدخل المحدود صعوبات معيشية نتيجة فرض حظر التجوال وتوقف الأعمال، مما أثر على قدرتهم في تأمين احتياجات عائلاتهم. ورغم ذلك، أكدوا على أهمية التعداد.



شاهدوا ما قاله بعض المواطنين لكادر في هذا التقرير!