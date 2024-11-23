كربلاء تترقب نتائج التعداد وانعكاساتها على ملف الخدمات

بعد يومين من فرض الحظر لإجراء التعداد، عادت الحياة تدريجيًا إلى طبيعتها، وبدأ المواطنون في فتح محلاتهم وممارسة أعمالهم اليومية. يأمل الجميع أن تسهم نتائج التعداد في تعزيز حقوق في الحصول على مشاريع تنموية.تتحدث إلى المواطنين في . شاهدوا هذا التقرير.