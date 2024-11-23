عودة الحياة إلى صلاح الدين بعد نجاح الخطتين الامنية والاحصائية

الدين... التعداد السكاني... تشهد الحياة بشكل طبيعي بعد نجاح الخطتين والاحصائية







بعد يومين من تطبيق حظر التجوال المشدد بهدف إنجاح التعداد السكاني العام، عادت الحياة إلى طبيعتها في الشوارع والأسواق بعد انتهاء العدادين من مهمتهم.



ماذا روى المواطنون عن تجربتهم مع التعداد في التقرير للسومرية؟