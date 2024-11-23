في أربيل... آمال في نتائج التعداد السكاني لتعزيز التنمية

بعد يومين متتاليين من العمل المستمر لجمع معلومات وبيانات المواطنين، يعلق الكثيرون في آمالهم على التعداد السكاني، حيث يُعتبر أداة أساسية لرسم سياسات التنمية وخطوة حيوية لفهم احتياجات السكان.خبراء وباحثون يتحدثون إلى في التقرير بشأن هذا الملف!