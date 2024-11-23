انسحاب أكثر من 150 باحثًا يُعقد جهود التعداد في الزبير

بعد حظر للتجوال استمر يومين لإتمام عملية التعداد، كشفت حكومة المحلية عن مشاكل كبيرة نتيجة تعثر وانسحاب أكثر من 150 باحثًا في قضاء الزبير، بالإضافة إلى .ترك مناطق كاملة في قضاءي أبو الخصيب وشط ومركز .ماذا قال المواطنون للسومرية في هذا التقرير؟