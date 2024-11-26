مواطنون يرحبون بإجراء التعداد السكاني: ضمان لحقوقنا‎

التعداد السكاني... مواطنون: الاحصاء خطوة ايجابية وضمان لحقوق المواطنين والتعليمية والخدمية





يمر التعداد السكاني الشامل بمراحله الأخيرة بعد انتهاء معظم الاجراءات، خطوة رآها مواطنون بالايجابية التي من المفترض اجراؤها منذ زمن.