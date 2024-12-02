حكومة نينوى تأمن الحدود مع سوريا بسياج امني وكاميرات حرارية

بسياج كونكريتي وكاميرات حرارية، حكومة المحلية تكشف عن تفاصيل الحدودية مع سوريا، تزامنا مع العمليات الحرب الداخلية في عدد من المحافظات، واحتمالية وصولها الى الحدود العراقية.