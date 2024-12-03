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امرأة تفقد حياتها في احدى العيادات الاهلية في بغداد
بالفيديو
الاخطاء الطبية.. امرأة تفقد حياتها بعد دخولها لاجراء عملية ناظور في احدى العيادات الاهلية في بغداد.
2024-12-03 | 06:30
2024-12-03T06:30:00+00:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
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امرأة تفقد حياتها في احدى العيادات الاهلية في بغداد
3,131 مشاهدة
الاخطاء الطبية.. امرأة تفقد حياتها بعد دخولها لاجراء عملية ناظور في
احدى
العيادات الاهلية في
بغداد
.
بسبب خطأ طبي، امرأة تفقد حياتها بعد دخولها لاجراء عملية ناظور بسيط في
احدى
العيادات الاهلية في
بغداد
.
من يتحمل مسؤولية الأخطاء الطبية في العيادات الأهلية؟.. زوج
الضحية
يناشد عبر كاميرا
السومرية
في هذا التقرير.
المراسل
حسين عدنان
>>
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