امرأة تفقد حياتها في احدى العيادات الاهلية في بغداد

بسبب خطأ طبي، امرأة تفقد حياتها بعد دخولها لاجراء عملية ناظور بسيط في العيادات الاهلية في .من يتحمل مسؤولية الأخطاء الطبية في العيادات الأهلية؟.. زوج يناشد عبر كاميرا في هذا التقرير.