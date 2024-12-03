التضخم السكاني في بغداد: تحديات حاضرة وحلول منتظرة

بعد الكشف عن تزايدٍ كبيرٍ في أعداد الساكنين بالعاصمة، يجري عن مشكلات عديدة على مستوى الزحامات وخدمات البنى التحتية، فيما يرى المختصون أن التعداد الذي اجري مؤخراً كفيل برسم ملامح الحلول من خلال توفير معطيات تسهلُ عملية وضع الخطط التطويرية.ما الحلول الأمثل لضمان مستوى الخدمات والحياة اليومية للمواطنين؟ شاهد هذا التقرير من .