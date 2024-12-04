تحركات عراقيّة استباقية لمواجهة التوترات في سوريا

مطالبات بمواصلة الجهود الاقليمية لخلق الاستقرار في المنطقة وحماية مصالح البلاد.

بعد تطوّر الاحداث الاخيرة في سوريا، تزداد المطالب في بضرورة تكثيف الجهود الاقليمية والاستنفار الامني على الشريط الحدودي. وذلك من باب التّصدي للمشكلة قبل وقوعها.

فما هي السيناريوهات المتوقّعة؟