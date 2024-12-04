نقص الغاز في العراق يقلص ساعات تجهيز الكهرباء

نقص المستورد يتسبب بتراجع تجهيز في عموم المحافظات.



تستمر مشكلة بالتفاقم يوماً بعد اخر، والاسباب متعددة ابرزها تراجع تجهيز المستورد واعتماد بشكل شبه كلي عليه، علي والتفاصيل في هذا التقرير من .