تلوث الهواء في بغداد: معاناة يومية ومناشدات بلا جدوى!

سحب دخانية تخيم على أجواء بسبب محطات التوليد وحرق النفايات.

بشكل شبه يومي، تُخيّم على أجواء سحب دخانية نتيجة انبعاثات محطات التوليد وأماكن حرق النفايات العشوائية، حسين والتفاصيل في هذا التقرير من .