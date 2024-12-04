أزمة بمادة الكاز في البصرة والمحطات توصد ابوابها

تصطف الشاحنات وعجلات بطوابير طويلة تمتد لعشرات الامتار امام محطات الوقود في البصرة، وذلك بسبب شحة مادة الكاز وعدم توفرها في .السواق يشكون عبر كاميرا في هذا التقرير.