الكراجات العشوائية تغزو ارصفة بغداد‎

مبالغ مرتفعة واتاوات علنية وارصفة تتحول لكراجات، واقع باتت تشهده شوارع بعد سيطرة متنفذين على اغلبها.ردع المتجاوزين ابرز المطالبات.. شاهد مناشدات المواطنين عبر كاميرا .