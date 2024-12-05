أزمة الكهرباء في كربلاء تُنعش سوق المدافئ النفطية‎

مع استمرار أزمة التيار الكهربائي، انتعش المدافئ النفطية في كربلاء، إذ يسعى السكان لاستخدامها لأغراض التدفئة والإضاءة في ظل انقطاع التيار الكهربائي.أزمة تتطلب حلولًا لتخفيف وطأة على المواطنين.. شاهد هذا التقرير من