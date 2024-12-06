نخبط قانونِ العفو العام في خلافات الكتل... واحتمال ارجاء التصويت

بنودٌ عدةْ بقانونِ العامِ شهدت خلافاتٍ بين الكتلِ السياسية، ما يدفعُ لاحتماليةِ ارجاءِ التصويتِ على القانونِ الى الفصلِ التشريعي المقبل لحينِ توافقِ رؤساءِ الكتل.ماذا قال محللون لكادر في هذا التقرير؟