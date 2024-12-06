تردي الواقعِ الخدمي في الشامية

ملف الخدمات... قضاء يعاني من تردي الواقعِ الخدمي نتيجة تلكؤ المشاريعِ





يعاني قضاء من تدهور الخدمات بسبب تأخر تنفيذ المشاريع التي تولتها شركات مرتبطة بشكل غير مباشر بأحزاب وشخصيات متنفذة، لا تخضع للمحاسبة أو المتابعة، حسب ما يؤكد المواطنون. هذا التلكؤ في تنفيذ المشاريع تسبب في معاناة مستمرة للمواطنين طيلة سنوات طويلة.