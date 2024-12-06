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معاناة المواطنين مع الحواجز الكونكريتية... ومطالبات برفعها!
بالفيديو
مطالبات برفع ماتبقى من الحواجز الكونكريتية التي تحيط بالمؤسسات وتغلق الشوارع
2024-12-06 | 06:27
2024-12-06T06:27:43+00:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
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معاناة المواطنين مع الحواجز الكونكريتية... ومطالبات برفعها!
475 مشاهدة
مطالبات برفع ماتبقى من الحواجز الكونكريتية التي تحيط بالمؤسسات وتغلق الشوارع
لا تزال المئات من الكتل الكونكريتية تحيط بالمؤسسات وتغلق العديد من الشوارع في مختلف أنحاء العراق، مما يشكل عبئًا كبيرًا على الحياة اليومية للمواطنين. هذه الكتل، التي كانت قد أُقيمت لأغراض أمنية في السنوات الماضية، أصبحت اليوم مصدرًا للمعاناة المستمرة، حيث تؤثر بشكل مباشر على
حركة
المرور وتعرقل الوصول إلى العديد من الأماكن الحيوية.
إليكم ما قاله المواطنون لكادر
السومرية
في هذا التقرير!
المراسل
علي أحمد
>>
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