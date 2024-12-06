معاناة المواطنين مع الحواجز الكونكريتية... ومطالبات برفعها!

لا تزال المئات من الكتل الكونكريتية تحيط بالمؤسسات وتغلق العديد من الشوارع في مختلف أنحاء العراق، مما يشكل عبئًا كبيرًا على الحياة اليومية للمواطنين. هذه الكتل، التي كانت قد أُقيمت لأغراض أمنية في السنوات الماضية، أصبحت اليوم مصدرًا للمعاناة المستمرة، حيث تؤثر بشكل مباشر على المرور وتعرقل الوصول إلى العديد من الأماكن الحيوية.إليكم ما قاله المواطنون لكادر في هذا التقرير!