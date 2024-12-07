بعد الانتصار على "الاباحية".. الاتصالات تفتح جبهات جديدة

مع اقتراب الذكرى السنوية الاولى لمعركة مع المواقع الاباحية التي بدأت في 2023، فتحت جبهات جديدة، حيث يبدو أنّ الانتصار السابق الذي سلبت فيه الوزارة المواقع الاباحية اكثر من نصف مليار مشاهدة شهريًا، اصبح قديمًا ويحتاج الى مساحات جديدة.

حوالي 750 مليون مشاهدة شهريا كانت تحصل عليها المواقع الاباحية من العراق، وبغضون 3 اشهر فقط، تمكنت من خفض العدد الى 90 مليون مشاهدة شهريًا فقط، لكن هذه المشاهدات بقيت مستمرة ولم تقضِ عليها الوزارة حتى الان، لتفتح جبهات جديدة لا علاقة لها بالمحتوى الاباحي لتثير موجة من السخرية والجدل في التواصل.

الاتصالات تزداد تشددا.. وتعلن الحرب على موقع IMDB لتقييم الاعمال السينمائية



تحركات في بدأت تزداد غموضًا وتشددًا مؤخرًا، في طريقة ادارتها لحرية تصفح الانترنت، حيث اقدمت منذ أيام، على حظر موقع IMDB، وهو موقع لا يبث المحتوى بل هو قاعدة بيانات للأفلام الأجنبية وتقييمها، لتتعرض لموجة سخرية كبيرة التواصل الاجتماعي في العراق، لكن الوزارة بررت ذلك بأن الموقع "يروج للمحتوى الهابط المعارض لاخلاقيات ومبادئ المجتمع العراقي".

الاغاني "حرام".. الاتصالات تحظر تطبيق المكتبة الصوتية "ساوند كلاود"



بعد ذلك، اقدمت الوزارة أيضا على حجب موقع "ساوند كلاود" وهو موقع عبارة عن مكتبة موسيقية تضم مئات الملايين من الأغاني والمقاطع الصوتية المختلفة، ويزور الموقع اكثر من 180 الى 200 مليون شخص شهريًا حول العالم، وبدأ العديد من المراقبين يعتقدون ان مبرر لحظر تطبيق الأغاني يتعلق باسباب دينية او من منطلق "بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر" باعتبار ان الأغاني "حرام".



ساوند كلاود.. ثالث اكثر التطبيقات الموسيقية زيارة في



ويأتي موقع ساوند كلاود كثالث اكثر التطبيقات الموسيقية زيارة في بعد سبوتفاي وديزير حيث بلغ عدد الزيارات الى ساوند كلاود في أكتوبر الماضي 205 الاف زائر عراقي.



السخرية تحاصر الاتصالات .. والوزارة متمسكة بموقفها



وبهذه الخطوة، دخلت في موجة سخرية شديدة وجديدة في التواصل الاجتماعي، فالموقع لا يضم محتويات مرئية، وهو عبارة عن موقع للموسيقي والمقاطع الصوتية والاغاني فقط، لكن الوزارة استمرت بالتأكيد على ان هذه المواقع "تروج للاباحية".

ليس كل برتقالي اباحي.. التواصل تحاول فهم تفكير الاتصالات



اراء ساخرة عديدة حاولت ايجاد مبرر لوزارة الاتصالات وكيفية تفكيرها تجاه هذه المواقع، من بينها ان "تعتقد ان كل موقعا يحمل اللون البرتقالي هو موقع اباحي"، كما ان موقع IMBD يحمل اللون الأصفر، ويبدو ان هذا العامل المشترك لحظر التطبيق، باعتبار ان هذه الالوان هي واجهة احدى المواقع الاباحية الشهيرة، كما يرى رواد التواصل على سبيل السخرية.

يتراجع بحرية الانترنت.. حجب وملاحقة المستخدمين قضائيا



وعمومًا، تظهر تقارير فريدوم هاوس، تراجعا في مؤشر حرية الانترنت في العراق، حيث تراجعت حرية الإنترنت في في 2024 مقارنة بـ2023، نتيجة حجب السلطات العديد من المواقع المستقلة وتلقى عدد أكبر من المستخدمين أحكامًا بالسجن لفترات طويلة بسبب محتواهم عبر الإنترنت مقارنة بالعام السابق.



نقاط بحرية الانترنت تراجعت من 43% في 2023 الى 40% في 2024



وفي عام 2023، بينما بلغ عدد نقاط في مؤشر حرية الانترنت 43 من 100، ما يجعله مقيد جزئيًا، لكن النقاط تراجعت في 2024 الى 40 من 100، وهو ما يظهر حجم تصاعد التشدد على حرية الانترنت في العراق، وحصل على 10 من 25 نقطة في عوائق وصول، و16 من 35 نقطة على حدود المحتوى و14 من 40 نقطة فيما يخص انتهاكات حقوق المستخدم.