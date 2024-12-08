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التبرع برواتب الموظفين.. تطوع "اجباري" وصيغة "مثيرة للريبة"

بالفيديو

2024-12-08 | 03:00 2024-12-08T03:00:00+00:00
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التبرع برواتب الموظفين.. تطوع "اجباري" وصيغة "مثيرة للريبة"

2,021 مشاهدة

بالرّغم من أنّه يُعد مخالفة قانونية، كون أن فرض الضرائب والرسوم يجب أن تكون عبر قانون وليس قرار، الا أنّ قرار استقطاع مبالغ من رواتب الموظفين والمتقاعدين يمكن تبريره وتفهمه في حال جاء نتيجة نكبة تمر في بلد ما، لكن أن يكون الاستقطاع اجباريًا لغرض تمرير سياسات تبرعية من قبل الحكومة والتزاماتها الإقليمية والدولية، فهذا ما لا يمكن التعامل معه ببراءة مهما تمت تغطيته بهدفٍ انساني سامي.

في 19 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، قرر مجلس الوزراء فتح باب التبرع للموظفين العراقيين، لغرض دعم غزة ولبنان باستقطاع 1% من الراتب الشهري، وفي حينها كان القرار ليس مثيرًا للضجة خصوصًا وان صيغته جاءت بنص "فتح باب التبرع الطوعي".

صيغة مثيرة للريبة.. استقطاع اجباري وفتح باب "رفض التبرع"!
 
لكن بعد أيام قليلة، صدرت التعليمات من الأمانة العامة لمجلس الوزراء الى وزارة المالية، تنص على استقطاع مباشر تقوم به وزارة المالية بنسبة 1% من رواتب الموظفين، ما يجعل صيغة الاستقطاع "اجبارية"، وهو خلافا لنص قرار مجلس الوزراء المعلن، فبينما كان القرار يعطي للموظف "حرية التبرع" عبر "فتح باب التبرع"، جاء نص القرار من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالاستقطاع مسبقًا، ثم اذا كان الموظف لا يرغب بالتبرع فيقوم بتقديم طلب الى "الوزير" لشطب اسمه من قوائم التبرع.

تعديل التبرع لمدة 6 اشهر لمن يرغب فقط.. رحلة قصيرة لـ"ايهام الناس وشراء صمتهم"
 
وبسبب الضجة على هذه الصيغة الاجبارية خصوصًا وان المواطنين برروا اعتراضهم بانهم "لا يثقون بتصرف الحكومة بالاموال"، اضطر مجلس الوزراء لتعديل قراره في الجلسة التالية لمجلس الوزراء، وتضمن التعديل ان يكون التبرع لمدة 6 اشهر فقط ابتداء من 1 ديسمبر، كما انه يكون لمن يرغب فقط، لكن هذا التعديل يبدو أنه "رحلة إيهام قصيرة" مورست على متقاضي الرواتب في العراق.

التقاعد تباغت الرواتب.. استقطاع اجباري "رغم قرار مجلس الوزراء"
 
فبعدها بيومين فقط، أعلنت هيئة التقاعد البدء باستقطاع رواتب المتقاعدين بنسبة 1% لدعم غزة ولبنان، فيما نشرت رابطا لمن يرغب باستثنائه من الاستقطاع، ما يشير بشكل واضح الى استمرار صيغة الاستقطاع الاجباري، وان قرار مجلس الوزراء بتعديل قراره السابق لم يكن سوى ايهام للعقول، فالتبرع الطوعي، يفترض ان يكون بنشر رابط لتسجيل من يرغب بالتطوع وليس العكس.

فتح باب "رفض التبرع".. مصيدة تراهن على "عجز الموظف وخشيته"
 
صياغة القرار والمتمثلة بأن من لا يريد التبرع ملزم بتقديم طلب الى الوزير وليس الى المدير المباشر او مدير الدائرة، يوضح بشكل كبير انها محاولة "اعجازية" للموظف، فغالبا لن يجرؤ موظف على كتابة طلب الى الوزير لغرض استثنائه من الاستقطاع خصوصا وان الاستقطاع مؤطر بهدف "سامي" المتمثل بالتبرع لشعب غزة ولبنان، كما ان غالبية المتقاعدين لا يعرفون كيفية استخدام الوسائل الالكترونية او الدخول الى الرابط وملئ استمارة عدم الرغبة بالتبرع.

الدعم الاغاثي متوقف والحرب انتهت.. ماذا وراء "استقطاعات التبرع"؟
 
إشكاليات كبيرة رافقت هذا القرار، من بينها ان الحكومة العراقية أساسا متوقفة عن ارسال الدعم الاغاثي الى لبنان وغزة منذ فترة ولا توجد اية إعلانات على ارسال تبرعات، كما ان العراق أساسا يستضيف حوالي 40 الف شخص لبناني نازح، كما انه تم إيقاف اطلاق النار في لبنان منذ أيام.

اشكالية الاستقطاع.. الشعب غير ملزم بالالتزامات الثانوية للدولة
 
أمّا الامر الآخر، فهو عدم مسؤولية الشعب العراقي عن التطلعات والالتزامات السياسية والدولية التي هي من مسؤولية الدولة والحكومة وليس الشعب، فاذا لم تكن الدولة تمتلك الإمكانيات المالية لذلك فالشعب ليس ملزمًا بتأدية الاتزامات الثانونية للدولة.

70 مليار دينار شهريا.. جمع 300 مليون دولار خلال فترة القرار 6 أشهر
 
ويقدر حجم الرواتب شهريا في العراق قرابة 7 تريليون دينار، ما يعني أنّ الاستقطاعات ستبلغ اكثر من 70 مليار دينار شهريًا او ما يعادل 53 مليون دولار شهريًا، ووفق القرار المعدل بجعل الاستقطاع لـ6 أشهر، فهذا يعني ان أموال التبرع المستقطعة ستبلغ اكثر من 300 مليون دولار، أي ما يفوق الربع مليار دولار وهو مبلغ كبير من الأموال ومن غير المعروف ما نوع المساعدات التي سيقدمها العراق بربع مليار دولار خلال 6 أشهر، خصوصا وان الحرب توقفت في لبنان.

هجمة عكسية.. مطالبات باستقطاع 10% من رواتب المسؤولين
 
وطالب العداد من المواطنين ان يتم تطبيق استقطاع قيمته 10% من رواتب الوزراء والمسؤولين وأصحاب الدرجات العليا التي لا تقل رواتبهم بالعادة عن 10 ملايين دينار مع المخصصات، والذي سيبلغ استقطاعها مليون دينار من كل مسؤول على الأقل، بدلا من تحميل الموظفين الذين تبلغ رواتب بعضهم اقل من 500 الف دينار عراقي.

هذا التقرير من ضمن برنامج "حصاد السومرية" من تقديم ورود الموزاني وإعداد غرفة أخبار "السومرية"، يُعرض كلّ جمعة السّاعة 8:30 مساءً. لمشاهدة الحلقة كاملة، انقر هنا.

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