التبرع برواتب الموظفين.. تطوع "اجباري" وصيغة "مثيرة للريبة"

بالرّغم من أنّه يُعد مخالفة قانونية، كون أن فرض الضرائب والرسوم يجب أن تكون عبر قانون وليس قرار، الا أنّ قرار استقطاع مبالغ من رواتب والمتقاعدين يمكن تبريره وتفهمه في حال جاء نتيجة نكبة تمر في بلد ما، لكن أن يكون الاستقطاع اجباريًا لغرض تمرير سياسات تبرعية من قبل الحكومة والتزاماتها الإقليمية والدولية، فهذا ما لا يمكن التعامل معه ببراءة مهما تمت تغطيته بهدفٍ انساني .





صيغة مثيرة للريبة.. استقطاع اجباري وفتح باب "رفض التبرع"! في 19 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، قرر فتح باب التبرع للموظفين العراقيين، لغرض دعم ولبنان باستقطاع 1% من الراتب الشهري، وفي حينها كان القرار ليس مثيرًا للضجة خصوصًا وان صيغته جاءت بنص "فتح باب التبرع الطوعي".



لكن بعد أيام قليلة، صدرت التعليمات من الأمانة العامة لمجلس الوزراء الى وزارة المالية، تنص على استقطاع مباشر تقوم به وزارة المالية بنسبة 1% من رواتب الموظفين، ما يجعل صيغة الاستقطاع "اجبارية"، وهو خلافا لنص قرار المعلن، فبينما كان القرار يعطي للموظف "حرية التبرع" عبر "فتح باب التبرع"، جاء نص القرار من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالاستقطاع مسبقًا، ثم اذا كان الموظف لا يرغب بالتبرع فيقوم بتقديم طلب الى "الوزير" لشطب اسمه من قوائم التبرع.



تعديل التبرع لمدة 6 اشهر لمن يرغب فقط.. رحلة قصيرة لـ"ايهام الناس وشراء صمتهم"



وبسبب الضجة على هذه الصيغة الاجبارية خصوصًا وان المواطنين برروا اعتراضهم بانهم "لا يثقون بتصرف الحكومة بالاموال"، اضطر لتعديل قراره في الجلسة التالية لمجلس الوزراء، وتضمن التعديل ان يكون التبرع لمدة 6 اشهر فقط ابتداء من 1 ديسمبر، كما انه يكون لمن يرغب فقط، لكن هذا التعديل يبدو أنه "رحلة إيهام قصيرة" مورست على متقاضي الرواتب في .



التقاعد تباغت الرواتب.. استقطاع اجباري "رغم قرار مجلس الوزراء"



فبعدها بيومين فقط، أعلنت هيئة التقاعد البدء باستقطاع رواتب المتقاعدين بنسبة 1% لدعم ولبنان، فيما نشرت رابطا لمن يرغب باستثنائه من الاستقطاع، ما يشير بشكل واضح الى استمرار صيغة الاستقطاع الاجباري، وان قرار بتعديل قراره السابق لم يكن سوى ايهام للعقول، فالتبرع الطوعي، يفترض ان يكون بنشر رابط لتسجيل من يرغب بالتطوع وليس العكس.



فتح باب "رفض التبرع".. مصيدة تراهن على "عجز الموظف وخشيته"



صياغة القرار والمتمثلة بأن من لا يريد التبرع ملزم بتقديم طلب الى الوزير وليس الى المدير المباشر او مدير الدائرة، يوضح بشكل كبير انها محاولة "اعجازية" للموظف، فغالبا لن يجرؤ موظف على كتابة طلب الى الوزير لغرض استثنائه من الاستقطاع خصوصا وان الاستقطاع مؤطر بهدف "سامي" المتمثل بالتبرع لشعب ولبنان، كما ان غالبية المتقاعدين لا يعرفون كيفية استخدام الوسائل الالكترونية او الدخول الى الرابط وملئ استمارة عدم الرغبة بالتبرع.



الدعم الاغاثي متوقف والحرب انتهت.. ماذا وراء "استقطاعات التبرع"؟



إشكاليات كبيرة رافقت هذا القرار، من بينها ان الحكومة العراقية أساسا متوقفة عن ارسال الدعم الاغاثي الى وغزة منذ فترة ولا توجد اية إعلانات على ارسال تبرعات، كما ان أساسا يستضيف حوالي 40 الف شخص لبناني نازح، كما انه تم إيقاف اطلاق النار في منذ أيام.



اشكالية الاستقطاع.. الشعب غير ملزم بالالتزامات الثانوية للدولة



أمّا الامر الآخر، فهو عدم مسؤولية الشعب عن التطلعات والالتزامات السياسية والدولية التي هي من مسؤولية الدولة والحكومة وليس الشعب، فاذا لم تكن الدولة تمتلك الإمكانيات المالية لذلك فالشعب ليس ملزمًا بتأدية الاتزامات الثانونية للدولة.



70 مليار دينار شهريا.. جمع 300 مليون دولار خلال فترة القرار 6 أشهر



ويقدر حجم الرواتب شهريا في قرابة 7 تريليون دينار، ما يعني أنّ الاستقطاعات ستبلغ اكثر من 70 مليار دينار شهريًا او ما يعادل 53 مليون دولار شهريًا، ووفق القرار المعدل بجعل الاستقطاع لـ6 أشهر، فهذا يعني ان أموال التبرع المستقطعة ستبلغ اكثر من 300 مليون دولار، أي ما يفوق الربع مليار دولار وهو مبلغ كبير من الأموال ومن غير المعروف ما نوع المساعدات التي سيقدمها بربع مليار دولار خلال 6 أشهر، خصوصا وان الحرب توقفت في .



هجمة عكسية.. مطالبات باستقطاع 10% من رواتب المسؤولين