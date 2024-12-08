خلافات سياسية تعصف بعمل مجلس صلاح الدين وتطيح بملف الخدمات‎

رئيس صوت على اختياره بالإجماع وصوتوا على إقالته بالأغلبية ورئيس يرفض بعد صدور أمر ولائي يقضي بعودة الرئيس المقال، هذا ما يجري في الدين.





الصراعات السياسية بدأت منذ أول يوم لتشكيل الحكومة المحلية، ما انعكس سلباً على الواقع الخدمي الذي يعاني منه المواطنون.