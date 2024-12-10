سوريون في العراق يراقبون أحداث بلادهم بتفاؤل وحذر

يتابع السوريون المقيمون في عن كثب التطورات المتسارعة في بلادهم، بين مشاعر والترقب. فقد تزامنت أحداث الأخيرة مع آمال كبيرة في الأوضاع، وهو ما يبعث على التفاؤل، رغم الضبابية التي تحيط بالمستقبل.شاهدوا هذا التقرير من لمعرفة التفاصيل!