دورة تدريبية لتعزيز المهارات وتحقيق النمو في كربلاء

نظمَ اتحادُ رجالِ الأعمالِ في دورةً تدريبيةً مهمةً تهدفُ لتعزيزِ مهاراتِ المشاركينَ وتزويدِهِم بالمعرفةِ اللازمةِ لتحقيقِ النموِ والاستدامة، وذلك في إطارِ دعمِ القطاعِ الخاص وتعزيزِ التنميةِ الاقتصادية.الأعمال في هذا المشروع يتحدثون إلى عدسة في هذا التقرير.