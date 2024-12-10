بالفيديو: السوريون في كردستان يتابعون الاحداث بتفاؤل ممزوج بالترقب

يتابع السوريون العاملون في بحذر تطورات الأحداث في وطنهم من خلال ما يُنقل عبر شاشات التلفاز ووسائل التواصل الاجتماعي. الأحداث تتنوع بين ما يبعث على وما يثير الحزن، ولكنهم يؤكدون أن يبقى حاضراً رغم كل شيء.إليكم ما قاله بعض السوريين لكادر في هذا التقرير!