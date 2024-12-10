العراق يستذكر دحر داعش ويستنفر لتأمين حدوده‎

ويُرى بأن ما تحقق من نصر اضاف مزيدا من الخبرة العسكرية للعراق، التي جعلت منه قادراً على مواجهة التحديات المختلفة، سيما في ظل ما يحصل من متغيرات على الساحة.في ظل تصاعد التوترات العسكرية داخل سوريا، يتحرك بسرعة لتأمين حدوده المشتركة مع الجارة الملتهبة، كلّ ذلك يأتي بينما يتم استذكار ما تحقق من نصر على الجماعات الارهابية، الذي تسعى الحكومة واجهزتها للحفاظ عليه والابقاء على حالة الاستقرار الامني.