أزمة الطاقة في الديوانية تعود مجددًا رغم انخفاض درجات الحرارة

رغم انخفاض درجات الحرارة، عادت أزمة الطاقة في لتتصدر من جديد، مما اضطر المواطنين إلى إلى المولدات الأهلية لتلبية احتياجاتهم الكهربائية.ماذا قال المواطنون لكادر في هذا التقرير؟