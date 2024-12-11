ازمة الكهرباء تصل ذروتها.. والوزارة تلتزم الصمت‎

حلول على ورق وقرارات تشرع دون فائدة ووعود تذهب ادراج الريح، واقع لا يزال يشكل عبئاً كبيرا على المواطن رغم صرف المليارات.هل ستكون الطاقة النووية الحل الأمثل لإنقاذ من الظلام؟.. تابع هذا التقرير من .