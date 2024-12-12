السياسة المالية في خانة الإنتقادات والبرلمان العراقي يتوعد بفتح الملفات!

موازنة 2025... المالية النيابية : هناك مخالفات قانونية ودستورية في الموازنة.



انتقد نوابٌ وزارةَ المالية والبنك المركزي على اثرِ التخبط بادارة السياسةِ المالية ، حيث توعدت المالية النيابية بفتح ملف المصارف وما يشوب عملها من تلكؤ وهدرالعملة الصعبة.

إليكم ما قاله بعض أعضاء اللّجنة المالية للسومرية.