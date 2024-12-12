أربيل تتصدّر قائمة أمراض السرطان

ارتفاع معدلات الاصابة بمرض نتيجة ارتفاع نسب التلوث.

تصدرت قائمة المحافظات من حيث معدلات الإصابةِ بالأمراض السرطانية، وهذا الإحصاء يعد مؤشرا خطيرا يتطلب الوقوف عنده. وأكّدت الإحصاءات أن التلوث البيئي الناتج عن أعمدة الدخان جراء حرق الوقود ودخانِ المولدات الكهربائية.فهل سيصبح العراقيون جميعهم مصابون بأمراض سرطانية في حال لم يتم العثور على حل؟

وتجدر الاشارة إلى أنّ "بعد التّحري" مع الاعلامي كان قد تطرّق في حلقته يوم أمس إلى هذا الملف أيضًا. وأكّد مدير منظمة "ازدهار نينوى" عبد الله أنّ هناك أكثر من 18 ألف اصابة بالسرطان في بسبب مصافي تكرير النفط.