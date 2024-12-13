مدارس بغداد تحتفل بالذكرى الـ7 للنصر على داعش

احتفلت مدارس السابعة لعيد النصر، حيث رفع في أجواء مفعمة بالفخر. وتزامن مع رفع حضور الزي العسكري، في أجواء تخللتها رسائل شكر وامتنان لكافة صنوف القوات الأمنية التي قدمت أروع البطولات في حر-بها ضد الإر-هاب. هذا وقد جسدت الاحتفالات روح التلاحم والوحدة الوطنية، مع التأكيد على دور القوات المـ...لحة في تحقيق والحفاظ على والاستقرار.ماذا قال الأساتذة لكادر في هذا اليوم؟ شاهدوا هذا التقرير!