بالفيديو: نهضة سياحية للعاصمة بغداد‎

شهدت السياحة في خلال السنوات الاخيرة تطورا ملحوظاً بفضل جهود الحكومة، واختيار عاصمة للسياحة لعام الفين وخمسة وعشرين، اصبحت البلاد محط أنظار العالم والدولي.كيف ترى تأثير تطوير قطاع السياحة على الاقتصاد الوطني، وما هي الوجهات السياحية التي تود زيارتها في العراق؟