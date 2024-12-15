كربلاء.. ارتفاع الايجارات تزامنا مع رفع التجاوزات‎

مع انطلاق حملات رفع التجاوزات في محافظة كربلاء، شهدت اسعار ايجارات الدور ارتفاعا كبيرا، اتهاماتٌ طالت اصحاب العقارات باستغلال الازمة لرفع الاسعار، ما صعب على الاسر العثور على سكن مناسب باسعار تتلاءم مع دخلها.

مراقبون أشاروا إلى ان هذه المشكلة أضافت ضغوطا اقتصادية على كاهل المواطن، خصوصا تلك الاسر ذات الدخل المحدود، مطالبين بايجاد حلول من خلال توفير بدائل سكنية للأسر المتضررة من ازالة العشوائيات.