ارتفاع أعداد الجامعات الأهلية يثير مخاوف لجنة التعليم النيابية بشأن جودة التعليم

بشكل تصاعدي، تواصل أعداد الجامعات الأهلية في بالارتفاع، مع توسع رقعة كلياتها وأقسامها لتشمل حتى التخصصات الطبية، وهو ما يثير قلق النيابية. فقد أبدت اللجنة مخاوفها من أن هذا التوسع السريع قد يؤثر سلبًا على التعليم، مشيرة إلى أن تزايد الجامعات الخاصة قد يساهم في تقليص معايير الأكاديمي إذا لم يتم تنظيمه بشكل مناسب.ماذا قالت النيابية؟ تابعوا هذا التقرير من السومرية!