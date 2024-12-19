كهرباء خجولة في صلاح الدين وتهديدات بإطفاء المولدات‎

رغم الأموال الضخمة التي أُنفقت لتحسين قطاع الكهرباء، إلا أن الواقع لم يشهد تغييرات كبيرة. ففي محافظة الدين، لا يتجاوز تجهيز أربع ساعات يوميًا مقابل انقطاع يستمر عشرين ساعة. ويتزامن ذلك مع تلكؤ في توفير مادة الكاز، مما دفع أصحاب المولدات إلى التهديد بالتوقف الكامل عن تشغيلها.ما ذنب المواطن ليدفع ثمن اخطاء وزارتي والنفط معاً؟.. شاهد مناشدات الأهالي في هذا التقرير من .