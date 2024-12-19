أبنية متهالكة تهدد حياة سكان مدينة كركوك القديمة.. فيديو

.. أبنية آيلة للسقوط تشكل خطرا على سكان القديمة ودعوات للتدخل.

داخل القديمة العديد من الابنية والدور المتهالكة صارت تشكل خطرا على حياة الناس، وهو ما دفعهم لمناشدة للتدخل قبل انهيارها والتسبب بكارثة انسانية.. تقرير يسلط الضوء عليها، شاهده أعلاه.