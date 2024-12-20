الحمدانية بين فرحة الميلاد وذكريات الفاجعة‎

يشهد قضاء في سهل احتفالات متواضعة بموسم الأعياد حزنا على فاجعتها الأليمة التي اثرت بنفوس الاهالي.صلوات وتراتيل تملأ كنائس بغديدا.. كاميرا تنقل لكم الأجواء الميلادية.