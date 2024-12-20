سوق "اللنگة" في أربيل.. وجهة الفقراء وعشاق الماركات‎

في ظل غلاء الأسعار، يبرز "البالة" كوجهة تجمع بين ذوي الدخل المحدود ومحبي الماركات العالمية.





ملاذ للفقراء بأسعاره الرخيصة ومنجم للباحثين عن ماركات عالمية نادرة، البالة في يعج بالمشترين الباحثين عن ضالتهم وعدسة توثق المواطنين في “اللنگة"