شاهد- الشامي يرفض رفع الكوفية... وموقف محرج على المسرح!

وفي التفاصيل، خلال إحدى الحفلات، صعد أحد المعجبين من بين الجمهور إلى وأخذ الكوفية الفلسطينية الموجودة خلف الشامي، ثم قام بإشارة بذيئة بيده، مما أثار جدلاً واسعاً حول هذا الموقف.وذكر الحاضرون أن سبب تصرف هذا الشاب هو رفض رفع الكوفية خلال الحفل.وقد تفاعل رواد التواصل الاجتماعي مع الفيديو، حيث انقسمت الآراء بين ومعارض لما حدث، فانتقد لرفضه ارتداء الكوفية، بينما دافع آخرون عنه معتبرين أنه يملك حرية التصرف.