بالفيديو: عينكاوا تتألق بأشجار الميلاد وأضواء رأس السنة‎

في زوايا عنكاوا عائلات تزين واجهات منازلِها بزينة الميلاد، ومحال تعرض الهدايا للمتبضعين في تناغم بين الانوار المتلألئة على واجهاتها واصوات الاجراس.

تزامنا مع حلول اعياد الميلاد ورأس السنة تتزين شوارع عينكاوا في بالحلي والنشرات الضوئية واشجار الميلاد التي تكسوها الالوان البراقة احتفالا بهذه الايام.. عدسة تأخذكم في جولة لرصد أجواء الاحتفالات في هذا التقرير.