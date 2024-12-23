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أمنية موحدة لمسيحيي كركوك في عيد الميلاد.. فيديو
بالفيديو
لأول مرة منذ سنوات ينعم مسيحيو كركوك بإقامة أعيادهم بأمان بعد القضاء على بؤر الارهاب التي كانت تهدد كل مكونات المدينة.
2024-12-23 | 04:43
2024-12-23T04:43:00+00:00
Alsumaria Tv
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أمنية موحدة لمسيحيي كركوك في عيد الميلاد.. فيديو
المصدر:
السومرية
120 مشاهدة
لأول مرة منذ سنوات ينعم مسيحيو
كركوك
بإقامة أعيادهم بأمان بعد
القضاء
على بؤر الارهاب التي كانت تهدد كل مكونات
المدينة
.
الأهالي وجدوا في عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة فرصة للخروج والتمتع بأجواء العيد خصوصاً مع اتشاح شوارع ومنازل مدينتهم بالزينة استعدادًا للميلاد والعام الجديد.
ولعل الاحتفال الذي غاب عن
كركوك
سنوات يحمل معه هذا العام أملا بان تعود هذه
المدينة
مكانا يجمع كل اطياف
المجتمع
العراقي
بسلام.
>>
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