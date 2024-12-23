أمنية موحدة لمسيحيي كركوك في عيد الميلاد‎.. فيديو

لأول مرة منذ سنوات ينعم مسيحيو بإقامة أعيادهم بأمان بعد على بؤر الارهاب التي كانت تهدد كل مكونات .

الأهالي وجدوا في عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة فرصة للخروج والتمتع بأجواء العيد خصوصاً مع اتشاح شوارع ومنازل مدينتهم بالزينة استعدادًا للميلاد والعام الجديد.



ولعل الاحتفال الذي غاب عن سنوات يحمل معه هذا العام أملا بان تعود هذه مكانا يجمع كل اطياف بسلام.