اهالي ضحايا الارهاب في الموصل لم يتسلموا تعويضاتهم وهذه مطالباتهم!

البيروقراطية في دوائر تزيد من معاناة ضحايا الارهاب وذووهم يطالبون بانصافهم





بعضُ اهالي ضحايا الارهابِ في لم يتسلموا تعويضاتِهم رغمَ مرورِ سنواتٍ على تقدمِهم بطلباتٍ للدوائرِ المختصةِ في ليجدوا انفسهم عالقين في دوامةٍ من المراجعاتِ غيرِ المجدية