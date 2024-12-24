تحديات كثيرة يعيشها الشباب العراقي والعتبة العباسية في كربلاء تقف بوجهها... إليكم تفاصيل الندوة

يواجه الشباب تحديات كبيرة في هذا العصر، فأرادت العتبة الحسينية في إقامة لتعزيز الوعي العلمي والثقافي لدى الشباب. وكانت حاضرة للإضاءة على هذا الحدث المهمّ.