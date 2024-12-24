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تحديات كثيرة يعيشها الشباب العراقي والعتبة العباسية في كربلاء تقف بوجهها... إليكم تفاصيل الندوة
بالفيديو
مؤتمر تعزيز الوعي لدى الشباب.. العتبة العباسية .. تعزيز الوعي الثقافي والعلمي لدى الشباب لمواجهة التحديات
2024-12-24 | 06:27
2024-12-24T06:27:11+00:00
Alsumaria Tv
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تحديات كثيرة يعيشها الشباب العراقي والعتبة العباسية في كربلاء تقف بوجهها... إليكم تفاصيل الندوة
802 مشاهدة
مؤتمر تعزيز الوعي لدى الشباب.. العتبة العباسية .. تعزيز الوعي الثقافي والعلمي لدى الشباب لمواجهة التحديات
يواجه الشباب
العراقي
تحديات كبيرة في هذا العصر، فأرادت العتبة الحسينية في
كربلاء
إقامة
ندوة
لتعزيز الوعي العلمي والثقافي لدى الشباب. وكانت
السومرية
حاضرة للإضاءة على هذا الحدث المهمّ.
>>
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