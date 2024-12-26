حلول برلمانية لتجاوز أزمة الكهرباء في العراق‎.. فيديو

مع اقتراب البلاد من شبح الإطفاء التام، طرح نواب في حلولا بديلة تعتمد على الطاقة النظيفة كخيار استراتيجي لمعالجة أزمة بعيدًا عن الإيراني. ومع ذلك، تبقى التساؤلات قائمة حول مدى فعالية هذه الحلول وقدرتها على تحقيق تغيير ملموس في الوقت المناسب.هل سيتمكن من الاستفاقة من هذا أخيرًا، أم أن مصير الطاقة سيبقى غارقًا في المجهول؟.. التفاصيل في هذا التقرير من .