علم العراق يرفرف مجددًا في موانئ العالم‎

بعد عقودٍ من العقوبات.. يستعد لرفع علمه مجددا على سفنه وبواخر المبحرة الى موانئ العالم.





مع اطلالة العام الجديد وبعد سنوات طويلة يستعد لاعادة رفع علمه على سفنه والبواخر التي لم تكن ترسو في موانئ العالم الا برفع الاردني.. للمزيد من التفاصيل تابع هذا التقرير من .