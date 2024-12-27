تهديد صحي لسكان نينوى... وأمراض الجهاز التنفسي في ارتفاع مستمر!

يعاني سكان الأحياء والقرى المحيطة بمعمل سمنت من تزايد ملحوظ في الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي، وذلك نتيجة للارتفاع الكبير في مستويات التلوث الهوائي الناجم عن نشاطات المعمل. التلوث الناتج عن الغبار والمواد الكيميائية المنبعثة من المعمل يشكل تهديداً صحياً مستمراً للمنطقة، يقع ضحيته الأطفال والمسنون.إليكم ما رواه بعض المواطنين لعدسة في هذا التقرير!