العوائل العراقية تبحث عن بدائل للكهرباء في الشتاء‎

انخفاض في درجات وارتفاع في ساعات المبرمج للكهرباء في .



في .. اصطف العشرات في برد الباكر للحصول على النفط الابيض لأجل التدفئة بعدما اصبحت في خبر كان كما يصفها هذا التقرير من .